e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026
Από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 16 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,
- στις 19 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων,
- από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
