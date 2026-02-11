ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα για τον Μάρτιο

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 17:00. Όπως συμβαίνει συνήθως, τα χρήματα πιστώνονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της επίσημης πληρωμής και είναι διαθέσιμα για ανάληψη μέσω ΑΤΜ.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Στην πληρωμή της 27ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονται:

Αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούν τις παροχές του μηνός Μαρτίου και έχουν στόχο την οικονομική ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

