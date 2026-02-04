ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα Φεβρουαρίου

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν τα προνοιακά και διατροφικά επιδομάτα για τον μήνα Φεβρουάριο από τον ΟΠΕΚΑ.

Η πληρωμή προς τους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά την έγκριση σχετικής υπουργικής απόφασης, με την οποία δεσμεύονται πιστώσεις από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εργασίας για το οικονομικό έτος 2026. Τα κονδύλια διατίθενται για τη χρηματοδότηση του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων προς άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των χρημάτων, αυτά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.

Διαβάστε επίσης