Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Οι δικαιούχοι

Νέο θεσμικό πλαίσιο για επίδομα ύψους 391 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ έχει τεθεί σε ισχύ. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025) προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία λόγω κώφωσης ή βαρηκοΐας. Δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ, το επίδομα μπορεί να συνδυάζεται με άλλες οικονομικές ενισχύσεις. Εάν κάποιος λαμβάνει μικρότερο ποσό από άλλο φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη διαφορά. Αντίθετα, εάν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη, το επίδομα δεν θα χορηγείται. Η λήψη σύνταξης Δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα δεν εμποδίζει την καταβολή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι για το επίδομα του ΟΠΕΚΑ είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ομογενείς, πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.

Το επίδομα μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τη χώρα για διάστημα άνω των έξι μηνών μέσα σε ένα έτος ή εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία προβλέπει υποβολή αίτησης στον ΟΠΕΚΑ, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, οι ήδη δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς νέα αίτηση, ενώ οι νέες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Διαβάστε επίσης