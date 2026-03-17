Σπανάκης για Αίγινα: «Προχωρούν οι εργασίες για τον αγωγό νερού της Αίγινας»

Για την άμεση και ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας, μίλησε χθες (16/3) στη Βουλή των Ελλήνων ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων.

Ο yφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως σε προηγούμενη σχετική ερώτηση στις 9/2/2026, είχε επισημάνει ότι ο ενδεικτικός χρόνος που απαιτείται για την επισκευή της βλάβης ανέρχεται στις 53 ημέρες.

Επιπλέον, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε πως υφίστανται αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι καταδυτικοί περιορισμοί, η γεωμετρική κατάσταση του αγωγού κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, είπε πως οι ημερομηνίες που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση έργων λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ήταν κατά τα διαστήματα από 12/2/2026 έως 21/2/2026 και από 7/3/2026 έως 10/3/2026. Οι συνθήκες ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών, αλλά κυρίως για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Επιπλέον, ο yφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στις φάσεις του έργου που έχουν ολοκληρωθεί και σε αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπογράμμισε πως από την αρχή του ζητήματος, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συνδράμει τους κατοίκους της Αίγινας με δύο υδροφόρα πλοία, τα οποία μέχρι τις 12 Μαρτίου είχαν μεταφέρει 5.811 κυβικά νερού. Ταυτόχρονα είπε πως ο Δήμος Αίγινας έχει συνάψει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία, μεταφέροντας 16.320 κυβικά νερού έως τις 11 Μαρτίου.

Ο yφυπουργός Εσωτερικών τόνισε πως ο Δήμος Αίγινας έχει υποβάλει πρόταση «Βελτίωσης υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», έργο που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με προϋπολογισμό 3.559.353,42 ευρώ.

Ο κ. Σπανάκης, τέλος, επανέλαβε πως εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές προγνώσεις, η υδροδότηση του Δήμου Αίγινας θα ξεκινήσει περίπου στις 20 Μαρτίου, υπερθεματίζοντας τη συνεχή συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για αναπτυξιακά και κοινωνικά έργα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας.