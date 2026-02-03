Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Πώς να δείτε αν το δικαιούστε

Έκτακτο επίδομα για το Πάσχα αναμένεται να δοθεί σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με την κυβέρνση να εξετάζει πλέον το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι.

Οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το επίδομα θα χορηγηθεί με κριτήριο το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και τη συνολική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Οι ομάδες που εξετάζονται για χορήγηση του επιδόματος

Πρώτη και βασική ομάδα στην οποία θα χορηγηθεί το επίδομα είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, με κύριες συντάξεις που κινούνται έως περίπου 800 – 850 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εξετάζεται να δοθούν και τα υψηλότερα ποσά, με το ανώτατο όριο να φτάνει έως τα 250 ευρώ, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στους δικαιούχους εξετάζεται επίσης να ενταχθούν και τα άτομα με αναπηρία, καθώς θεωρούνται ομάδα με αυξημένες και σταθερές ανάγκες. Η ένταξή τους στους δικαιούχους θα εξαρτηθεί από το συνολικό εισόδημα, το ποσοστό αναπηρίας και τη λήψη άλλων ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους υπερήλικες, ειδικά σε όσους διαβιούν μόνοι τους και διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η ένταξη δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, όπως όσοι λάμβαναν στο παρελθόν ΕΚΑΣ ή συνεχίζουν να ενισχύονται μέσω προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ.

