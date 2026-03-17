Iσραηλινός ΥΠΕΞ: «Μόνο οι Ιρανοί μπορούν να ανατρέψουν την ηγεσία τους, εμείς τους βοηθάμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαρ είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σκότωσαν τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, και τον αρχηγό ασφαλείας Αλί Λαριτζανί χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί είναι «ασφαλέστεροι» χωρίς αυτούς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του. «Θα πρέπει να δείξει το πρόσωπό του. Μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται, αλλά [πρέπει] να δείξει το πρόσωπό του, γιατί αρχίζει να γίνεται ντροπιαστικό».

«Οι ενέργειές μας αποδυναμώνουν τον μηχανισμό καταστολής [του Ιράν]. Μόνο ο ιρανικός λαός μπορεί να τον ανατρέψει. Ωστόσο, χωρίς εξωτερική βοήθεια, ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί» πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του απηχούν εκείνα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες του Ιράν να ανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας τους. «Όταν τελειώσουμε, θα αναλάβετε την κυβέρνησή σας, θα είναι δική σας για να την αναλάβετε», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Καθώς μιλούσε ο Σαρ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη.