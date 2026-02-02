Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Η ημερομηνία που θα καταβληθεί η πρώτη δόση
Για το 2026 το επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε έξι διμηνιαίες δόσεις - Πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση
Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 του 2026 από τον ΟΠΕΚΑ.
Τη φετινή χρονιά, το επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε έξι διμηνιαίες δόσεις και η πρώτη πληρωμή που αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2026.
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η επικαιροποίηση των οικογενειακών στοιχείων, καθώς και η επαλήθευση της σχολικής φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.
Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026
- Ιανουάριος – Φεβρουάριος: 31/03/2026
- Μάρτιος – Απρίλιος: 29/05/2026
- Μάιος – Ιούνιος: 31/07/2026
- Ιούλιος – Αύγουστος: 30/09/2026
- Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: 30/11/2026
- Νοέμβριος – Δεκέμβριος: 21–24/12/2026 και 29/01/2027
Τα ποσά του επιδόματος
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών:
- Κατηγορία Α: 70 € τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 € από το τρίτο παιδί και άνω
- Κατηγορία Β: 42 € τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 84 € για το τρίτο και κάθε επόμενο
- Κατηγορία Γ: 28 € τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 56 € από το τρίτο παιδί και άνω