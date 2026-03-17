Τιτάνας: Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ίσως δεν κρύβει υπόγειο ωκεανό

Δύο από τα φεγγάρια του Κρόνου, ο μικρός Επιμηθέας και ο Τιτάνας που καλύπτεται από αιθαλομίχλη, με τους δακτυλίους A και F του Κρόνου να εκτείνονται σε όλο το πλαίσιο

Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος από τους φυσικούς δορυφόρους του πλανήτη Κρόνου και ο δεύτερος μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό μας σύστημα, ενδέχεται να μην κρύβει τον τεράστιο υπόγειο ωκεανό που πίστευαν οι επιστήμονες ότι είχε.

Μια νέα ανάλυση των δεδομένων ραδιοεντοπισμού του διαστημικού σκάφους Κασσίνι-Χόυχενς, το οποίο δημιουργήθηκε από τη NASA, την ESA και την ιταλική ASI για την μελέτη του Κρόνου και των φυσικών δορυφόρων του, αποκάλυψε ότι ο Τιτάνας έχει χάσει περίπου 3 έως 4 τεραβάτ θερμότητας, ένα σημάδι που υποδηλώνει ότι το εσωτερικό του μοιάζει περισσότερο με ένα βαθύ στρώμα πάγου και «λάσπης» πάγου, με θύλακες λιωμένου νερού, παρά με έναν ενιαίο παγκόσμιο ωκεανό. Αυτή η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ζωή και για την δυνατότητα επιβίωσης της σε αυτόν τον δορυφόρο, καθώς αυτή βασίζεται στο νερό.

Ο Φλάβιο Πετρίκα ηγήθηκε της νέας ανάλυσης δεδομένων της αποστολής Κασσίνι-Χόυχενς στο ερευνητικό ινστιτούτο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA.

Ο Τιτάνας, το νερό και το Κασσίνι-Χόυχενς

Το διαστημικό σκάφος Κασσίνι-Χόυχενς εξερευνούσε τον Κρόνο και τους δορυφόρους του από το 2004 έως το 2017, και οι πτήσεις του κοντά στον Τιτάνα παρήγαγαν δεδομένα ραδιοεντοπισμού που επέτρεψαν στους επιστήμονες να δοκιμάσουν μοντέλα βαρύτητας σχετικά με τον δορυφόρο.

Μηχανικοί στο Jet Propulsion Laboratory παρακολούθησαν το σκάφος χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Doppler, μια παρατηρούμενη αλλαγή στη συχνότητα και το μήκος κύματος ενός κύματος (ήχου ή φωτός) από τον παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την πηγή των κυμάτων, για να ανιχνεύσουν μικροσκοπικές αλλαγές ταχύτητας κατά τη διάρκεια των πτήσεων του σκάφους.

Αυτές οι αλλαγές στην ταχύτητα αντανακλούν τη βαρύτητα, αλλά μικρά σφάλματα μπορούν να «κρύψουν» ότι υπάρχει μια χρονική υστέρηση, εκτός αν οι αναλυτές είναι προσεκτικοί.

Το εσωτερικό του Τιτάνα και ο «κρυμμένος» ωκεανός του

Το 2008, ερευνητές συνέδεσαν το μεταβαλλόμενο σχήμα του Τιτάνα με τις παλίρροιες του Κρόνου και, έτσι, υπέθεσαν ότι ο δορυφόρος ίσως να έκρυβε έναν ωκεανό. Ωστόσο, οι αρχικές μετρήσεις των ερευνητών φαίνεται να ταίριαζαν με περισσότερο από ένα μοτίβα, οπότε χρειάστηκε να γίνει μια νέα ανάλυση των δεδομένων ραδιοεντοπισμού, για να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία.

Έτσι, οι ερευνητές επανεξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Τιτάνας παραμορφώνεται από τη βαρυτική έλξη του Κρόνου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αν κάτω από την επιφάνεια του Τιτάνα βρισκόταν ένας ωκεανός, η απόκριση της επιφάνειας του στη βαρυτική έλξη του Κρόνου θα ήταν άμεση. Ωστόσο, εντοπίστηκε μια καθυστέρηση περίπου 15 ωρών, στοιχείο που υποδηλώνει ότι το εσωτερικό του αποτελείται από ένα βαθύ στρώμα πάγου και «λάσπης» πάγου.

«Αυτή ήταν η αποφασιστική απόδειξη που έδειχνε ότι το εσωτερικό του Τιτάνα είναι διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε έως τώρα», είπε ο Πετρίκα

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τα μοντέλα των ερευνητών, αυτό το βαθύ στρώμα πάγου μπορεί να εκτείνεται σε βάθος άνω των 550 χιλιομέτρων, με το εξωτερικό του να φτάνει έως και τα 170 χιλιόμετρα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία βρέθηκε και νερό, το οποίο ενδέχεται να είναι σχετικά θερμό -γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου- δημιουργώντας ένα περιβάλλον, το οποίο, θεωρητικά, ένα είδους ζωής θα μπορούσε να επιβιώσει.

Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν ξεκαθαρίσει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποια ένδειξη ζωής στον Τιτάνα, τονίζοντας ότι το σχετικά θερμό νερό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβίωσης μικροβιακής ζωής. Από την πλευρά τους, άλλοι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για να αποκλειστεί οριστικά η ύπαρξη ενός υπόγειου ωκεανού.

Η αποστολή Dragonfly της NASA, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί προς τον Τιτάνα τον Ιούλιο του 2028, αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τον δορυφόρο. Η αποστολή έχει ως στόχο να ρίξει φως στη χημεία, βιολογική δυναμική, και την γεωλογία του δεύτερου μεγαλύτερου δορυφόρου τους ηλιακού μας συστήματος.