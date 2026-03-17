Τιτάνας: Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ίσως δεν κρύβει υπόγειο ωκεανό

Μια νέα ανάλυση των δεδομένων ραδιοεντοπισμού του διαστημικού σκάφους Κασσίνι-Χόυχενς, αποκάλυψε ότι ο Τιτάνας έχει χάσει περίπου 3 έως 4 τεραβάτ θερμότητας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τιτάνας: Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ίσως δεν κρύβει υπόγειο ωκεανό

Δύο από τα φεγγάρια του Κρόνου, ο μικρός Επιμηθέας και ο Τιτάνας που καλύπτεται από αιθαλομίχλη, με τους δακτυλίους A και F του Κρόνου να εκτείνονται σε όλο το πλαίσιο

Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος από τους φυσικούς δορυφόρους του πλανήτη Κρόνου και ο δεύτερος μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό μας σύστημα, ενδέχεται να μην κρύβει τον τεράστιο υπόγειο ωκεανό που πίστευαν οι επιστήμονες ότι είχε.

Μια νέα ανάλυση των δεδομένων ραδιοεντοπισμού του διαστημικού σκάφους Κασσίνι-Χόυχενς, το οποίο δημιουργήθηκε από τη NASA, την ESA και την ιταλική ASI για την μελέτη του Κρόνου και των φυσικών δορυφόρων του, αποκάλυψε ότι ο Τιτάνας έχει χάσει περίπου 3 έως 4 τεραβάτ θερμότητας, ένα σημάδι που υποδηλώνει ότι το εσωτερικό του μοιάζει περισσότερο με ένα βαθύ στρώμα πάγου και «λάσπης» πάγου, με θύλακες λιωμένου νερού, παρά με έναν ενιαίο παγκόσμιο ωκεανό. Αυτή η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ζωή και για την δυνατότητα επιβίωσης της σε αυτόν τον δορυφόρο, καθώς αυτή βασίζεται στο νερό.

Ο Φλάβιο Πετρίκα ηγήθηκε της νέας ανάλυσης δεδομένων της αποστολής Κασσίνι-Χόυχενς στο ερευνητικό ινστιτούτο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA.

Ο Τιτάνας, το νερό και το Κασσίνι-Χόυχενς

Το διαστημικό σκάφος Κασσίνι-Χόυχενς εξερευνούσε τον Κρόνο και τους δορυφόρους του από το 2004 έως το 2017, και οι πτήσεις του κοντά στον Τιτάνα παρήγαγαν δεδομένα ραδιοεντοπισμού που επέτρεψαν στους επιστήμονες να δοκιμάσουν μοντέλα βαρύτητας σχετικά με τον δορυφόρο.

Μηχανικοί στο Jet Propulsion Laboratory παρακολούθησαν το σκάφος χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Doppler, μια παρατηρούμενη αλλαγή στη συχνότητα και το μήκος κύματος ενός κύματος (ήχου ή φωτός) από τον παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την πηγή των κυμάτων, για να ανιχνεύσουν μικροσκοπικές αλλαγές ταχύτητας κατά τη διάρκεια των πτήσεων του σκάφους.

Αυτές οι αλλαγές στην ταχύτητα αντανακλούν τη βαρύτητα, αλλά μικρά σφάλματα μπορούν να «κρύψουν» ότι υπάρχει μια χρονική υστέρηση, εκτός αν οι αναλυτές είναι προσεκτικοί.

Το εσωτερικό του Τιτάνα και ο «κρυμμένος» ωκεανός του

Το 2008, ερευνητές συνέδεσαν το μεταβαλλόμενο σχήμα του Τιτάνα με τις παλίρροιες του Κρόνου και, έτσι, υπέθεσαν ότι ο δορυφόρος ίσως να έκρυβε έναν ωκεανό. Ωστόσο, οι αρχικές μετρήσεις των ερευνητών φαίνεται να ταίριαζαν με περισσότερο από ένα μοτίβα, οπότε χρειάστηκε να γίνει μια νέα ανάλυση των δεδομένων ραδιοεντοπισμού, για να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία.

Έτσι, οι ερευνητές επανεξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Τιτάνας παραμορφώνεται από τη βαρυτική έλξη του Κρόνου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αν κάτω από την επιφάνεια του Τιτάνα βρισκόταν ένας ωκεανός, η απόκριση της επιφάνειας του στη βαρυτική έλξη του Κρόνου θα ήταν άμεση. Ωστόσο, εντοπίστηκε μια καθυστέρηση περίπου 15 ωρών, στοιχείο που υποδηλώνει ότι το εσωτερικό του αποτελείται από ένα βαθύ στρώμα πάγου και «λάσπης» πάγου.

«Αυτή ήταν η αποφασιστική απόδειξη που έδειχνε ότι το εσωτερικό του Τιτάνα είναι διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε έως τώρα», είπε ο Πετρίκα

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τα μοντέλα των ερευνητών, αυτό το βαθύ στρώμα πάγου μπορεί να εκτείνεται σε βάθος άνω των 550 χιλιομέτρων, με το εξωτερικό του να φτάνει έως και τα 170 χιλιόμετρα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία βρέθηκε και νερό, το οποίο ενδέχεται να είναι σχετικά θερμό -γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου- δημιουργώντας ένα περιβάλλον, το οποίο, θεωρητικά, ένα είδους ζωής θα μπορούσε να επιβιώσει.

Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν ξεκαθαρίσει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποια ένδειξη ζωής στον Τιτάνα, τονίζοντας ότι το σχετικά θερμό νερό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβίωσης μικροβιακής ζωής. Από την πλευρά τους, άλλοι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για να αποκλειστεί οριστικά η ύπαρξη ενός υπόγειου ωκεανού.

Η αποστολή Dragonfly της NASA, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί προς τον Τιτάνα τον Ιούλιο του 2028, αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τον δορυφόρο. Η αποστολή έχει ως στόχο να ρίξει φως στη χημεία, βιολογική δυναμική, και την γεωλογία του δεύτερου μεγαλύτερου δορυφόρου τους ηλιακού μας συστήματος.

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για Τζο Κεντ: «Λάθος οι ισχυρισμοί του ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή» - Ήταν αδύναμος λέει ο Τραμπ

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή νεαρών στην Κυψέλη – Βίντεο ντοκουμέντο

18:59ΕΥ ΖΗΝ

Ο “κανόνας μετά τις 18:30”: Η απλή συνήθεια που καταπραΰνει το άγχος

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους εργαζόμενους του επισιτισμού έως 25%

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Πόσοι Έλληνες ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πρέπει να σκεφτούμε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χιλιάδες ιδιοκτήτες γης «χάνουν» την περιουσία τους - Μετά το Πάσχα η ανάρτηση του Κτηματολογίου

18:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Ξεκίνησε η δίκη για τα e-mails σε απόδημους - Η πρώτη κατάθεση μάρτυρα

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: 25 παρεμβάσεις για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Παραδείγματα

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι αρχές καλούν τον λαό να διαδηλώσει «για να ανατρέψει τις συνωμοσίες» του εχθρού

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Μανχάταν: Τεράστια πυρκαγιά σε ταράτσα πολυώροφου κτιρίου

17:45WHAT THE FACT

Τιτάνας: Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ίσως δεν κρύβει υπόγειο ωκεανό - Η ανακάλυψη των επιστημόνων

17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κώτσηρας: Έως και 30% μειώσεις για τα ακίνητα θα δουν φέτος 500.000 φορολογούμενοι

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Μάνη: Τρεις πόλεμοι σε τέσσερα χρόνια - Η Ελλάδα παραμένει προπύργιο σταθερότητας και ασφάλειας, αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις ενωμένοι

17:11ΕΘΝΙΚΑ

Αναβάλλεται η αυριανή άσκηση με drones UVEX 1/26 στα Μέγαρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πρέπει να σκεφτούμε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: 25 παρεμβάσεις για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Παραδείγματα

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χιλιάδες ιδιοκτήτες γης «χάνουν» την περιουσία τους - Μετά το Πάσχα η ανάρτηση του Κτηματολογίου

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι δικηγόρος που έλειπε από δίκη, επειδή γέννησε πρόωρα και το βρέφος νοσηλευόταν στην Εντατική, όφειλε να παρίσταται στο δικαστήριο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ