Αναβάλλεται η αυριανή άσκηση με drones UVEX 1/26 στα Μέγαρα

Αναβάλλεται η αυριανή άσκηση μη επανδρωμένων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού UVEX 1/26. στον κόλπο Μεγάρων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Την άσκηση ήταν προγραμματισμένο να παρακολουθήσει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας στις 9:30 π.μ. από τη φρεγάτα «Έλλη».

