Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η πληρωμή της δεύτερης δόσης - Οι δικαιούχοι

Σε λίγες ημέρες θα καταβληθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την πληρωμή.

Η δεύτερη δόση αφορά νοικοκυριά που έχουν πραγματοποιήσει αγορές καυσίμων θέρμανσης και έχουν δηλώσει τα σχετικά παραστατικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Προτεραιότητα στην πληρωμή αναμένεται να έχουν όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και όσοι κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένο συντελεστή επιδότησης.

Έπειτα, θα ακολουθήσουν οι δικαιούχοι που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τηλεθέρμανση, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες. Για ορισμένες κατηγορίες καυσίμων, η καταβολή μπορεί να φτάσει έως και τα τέλη της άνοιξης.

Για να πιστωθεί η δεύτερη δόση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη καταχώριση των παραστατικών αγοράς καυσίμων, καθώς και η συμμόρφωση με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του προγράμματος.

