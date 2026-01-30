«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026 αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το διευρυμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η καταβολή επιδόματος μετακόμισης στους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φώς της δημοσιότητας, η απόφαση θα ενσωματώνει αλλαγές τόσο στο εύρος του προγράμματος όσο και στα ποσά που θα χορηγούνται, όπως έχει ήδη προαναγγείλει η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στόχος του προγράμματος παραμένει η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η επανακατοίκηση περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα ή σε ορεινές και απομακρυσμένες ζώνες. Την ίδια ώρα, διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, με την ένταξη νέων γεωγραφικών περιοχών και κοινωνικών ομάδων.

Νέες περιφερειακές ενότητες και δικαιούχοι

Στο διευρυμένο πρόγραμμα προστίθενται οι περιφερειακές ενότητες Καστοριάς, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Δράμας. Μέχρι σήμερα, το μέτρο αφορούσε αποκλειστικά δήμους της περιφερειακής ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα τους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.

Παράλληλα, στους δικαιούχους εντάσσονται πλέον Έλληνες του εξωτερικού, συνταξιούχοι, ψηφιακοί νομάδες, καθώς και φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στις παραπάνω περιοχές, επιθυμούν να παραμείνουν εκεί και δεν έχουν ως μόνιμη βάση κατοικίας τις συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες.

Ενιαίο ποσό και τρόπος καταβολής

Με το νέο σχήμα, το επίδομα μετεγκατάστασης ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στις 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού. Μέχρι σήμερα ίσχυε διαφοροποίηση, με 10.000 ευρώ για οικισμούς έως 500 κατοίκους και 6.000 ευρώ για οικισμούς άνω των 500 κατοίκων στους δήμους του Έβρου.

Το ποσό θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η καταβολή να γίνει σε δύο δόσεις, με προκαταβολή του 50% μετά την έγκριση της αίτησης και το υπόλοιπο σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Πλατφόρμα αιτήσεων και επόμενα βήματα

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα φιλοξενηθεί στη διεύθυνση relocation.vouchers.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν με κωδικούς Taxisnet και να δηλώσουν στοιχεία επικοινωνίας, IBAN, οικογενειακή κατάσταση, καθώς και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κι όμως, ο σχεδιασμός δεν σταματά εδώ. Στο υπουργείο εξετάζεται η ένταξη και άλλων περιοχών στο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, μεταξύ αυτών νησιωτικές και βόρειες περιοχές της χώρας, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του επιδόματος μετεγκατάστασης.

