Επίδομα μητρότητας: Σήμερα η καταβολή - Ποιες αφορά και ποιες εξαιρούνται

Ξεκινούν οι πληρωμές για το επίδομα μητρότητας - Ποιες μητέρες πληρώνονται σήμερα

Επίδομα μητρότητας: Σήμερα η καταβολή - Ποιες αφορά και ποιες εξαιρούνται
Από σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ για το επίδομα μητρότητας. Δικαιούχες του επιδόματος είναι μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που υπέβαλαν εγκαίρως την αίτησή τους και προσκόμισαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η πληρωμή αφορά όσες οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη φάκελο στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τις δικαιούχους.

Το ύψος της παροχής εξαρτάται από τις ασφαλιστικές αποδοχές και το συνολικό ασφαλιστικό ιστορικό της κάθε μητέρας. Ενδεικτικά, για εργαζόμενη με μεικτές αποδοχές 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 880 ευρώ, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, ενώ τα υπόλοιπα 320 ευρώ καλύπτονται από τον εργοδότη.

Ποιες εξαιρούνται

Από τη συγκεκριμένη πληρωμή εξαιρούνται:

  • Οι ασφαλισμένες εργαζόμενες στο Δημόσιο.
  • Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει την παροχή.
  • Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, αφού οι αποδοχές τους καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.

