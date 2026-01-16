ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

Εφάπαξ επίδομα ύψους 300 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες μακροχρόνια ανέργων, προσφέρει η ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Για την οικονομική ενίσχυση δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, καθώς θα διεξαχθούν αυτεπάγγελτοι και αυτοματοποιημένοι έλεγχοι σχετικά με το αν κάποιος το δικαιούται.

Σημειώνεται ότι, το επίδομα απευθύνεται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ ως άνεργοι για πάνω από πέντε χρόνια και έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Το ΑΣΔ αποτελεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την επιστροφή στην εργασία, σχεδιασμένο σε συνεργασία με εργασιακό σύμβουλο.

Προϋποθέσεις

Εγγραφή ως άνεργος στη ΔΥΠΑ για διάστημα άνω των πέντε ετών

Κατάρτιση Ψηφιακού ΑΣΔ

Συμμόρφωση με τα εισοδηματικά όρια

Οι δικαιούχοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ενώ το επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Εισοδηματικά Κριτήρια

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ ετησίως

Έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ ανά παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 27.000 ευρώ, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Συμψηφισμός με το ΚΕΑ

Το ποσό των 300 ευρώ προσμετράται στο συνολικό εισόδημα και συμψηφίζεται με την επόμενη καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Διαβάστε επίσης