Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο από το 2026 δίνει ελληνικό νησί

Επίδομα ύψους 3.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Σικίνου κάθε νεογέννητο τέκνο από το 2026, έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Μαράκη, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας.

Σύμφων με την ανακοίνωση του δήμου: «Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα (πέρα των άλλων) της πατρίδας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού. Ο Δήμος Σικίνου αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και θέλοντας να την στηρίξει, αναγνωρίζοντας την αξία της ίδιας της ζωής και ιδιαιτέρως κάθε ζωής που γεννιέται σε ένα μικρό τόπο όπως ο δικός μας, αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα μετά από την εισήγηση του δημάρχου, την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – επιδόματος νεογέννητου τέκνου, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο Δήμο μας».

Σημειώνεται ότι, το επίδομα νεογέννητου τέκνου δικαιούνται όλες οι οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Σικίνου.

