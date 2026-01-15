Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο από το 2026 δίνει ελληνικό νησί
Το επίδομα νεογέννητου τέκνου δικαιούνται όλες οι οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Σικίνου
Επίδομα ύψους 3.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Σικίνου κάθε νεογέννητο τέκνο από το 2026, έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Μαράκη, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας.
Σύμφων με την ανακοίνωση του δήμου: «Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα (πέρα των άλλων) της πατρίδας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού. Ο Δήμος Σικίνου αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και θέλοντας να την στηρίξει, αναγνωρίζοντας την αξία της ίδιας της ζωής και ιδιαιτέρως κάθε ζωής που γεννιέται σε ένα μικρό τόπο όπως ο δικός μας, αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα μετά από την εισήγηση του δημάρχου, την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – επιδόματος νεογέννητου τέκνου, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο Δήμο μας».
Σημειώνεται ότι, το επίδομα νεογέννητου τέκνου δικαιούνται όλες οι οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Σικίνου.