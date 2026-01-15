Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνονται σήμερα οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2025

Σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η τελευταία επιστροφή ενοικίου για το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Διαβάστε επίσης