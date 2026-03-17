Στην έβδομη θέση με ανοδική πορεία το λιμάνι στο Κατάκολο το 2025

Σταθερά στην έβδομη θέση με τα δέκα κορυφαία λιμάνια της χώρας, στον τομέα της κρουαζιέρας, παρέμεινε το Κατάκολο, με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος να δείχνουν αυξητική τάση και για το 2025.

Τα δεδομένα της Ε.ΛΙΜ.Ε., που αφορούν την κινητικότητα των κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών στα λιμάνι της Ελλάδας, για την περασμένη χρονιά, παρουσιάστηκαν επίσημα την περασμένη Παρασκευή, στην ημερίδα «Κρουαζιέρα και Τοπικής Οικονομίες», που διοργάνωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου.

Μάλιστα, η παρουσίασή τους έγινε από τον εκτελεστικό διευθυντή της ένωσης, Βασίλη Μάμαλη, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι για το 2026 οι κρατήσεις δηλώνουν μια σημαντική αύξηση, σύμφωνα με το patrisnews.gr. Για το 2025, το λιμάνι του Κατακόλου κατέλαβε την έβδομη θέση, όπως είχε συμβεί και το 2024, καταγράφοντας ωστόσο σημαντική αύξηση, τόσο στις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων, όσο και στις αφίξεις των επιβατών.

Ειδικότερα, το 2025 αφίχθησαν στο λιμένα Κατακόλου 259 πλοία και 471.533 επιβάτες. Αντίστοιχα, το 2024 ο αριθμός των πλοίων ήταν 217 και οι επιβάτες 400.321.

«Το Κατάκολο έχει μια σταθερή και ανοδική πορεία και για το 2026. Οι κρατήσεις δηλώνουν μια σημαντική αύξηση» είπε στο σημείο αυτό ο Βασίλης Μάμαλης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος αναφέρθηκε και συνολικά στην εξέλιξη έχει παρουσιάσει το λιμάνι την εξαετία, από το 2019 έως το 2025, με αύξηση στον αριθμό των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, που φθάνει σε ποσοστό 9,4% και 23,4% στον αριθμό των επιβατών. Τα παραπάνω στοιχεία τοποθετούν το Κατάκολο τα τελευταία χρόνια, στην έβδομη θέση κατά μέσο όρο.

«Το Κατάκολο έχει μια σταθερή και ανοδική πορεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος μεταξύ 2019 και 2022, εκμεταλλευόμενο την επανεκκίνηση κρουαζιέρας και στην συνέχεια παρουσιάζει μια σταθερότητα με αυξητικές τάσεις» σημείωσε ο κ. Μάμαλης.

Συνολικά, το 2025 στην Ελλάδα αφίχθησαν περίπου 6.129 πλοία, με 8.415.713 επιβάτες.

«Παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, που είναι της τάξης του 6,7%» υπογράμμισε ο εκτελεστικός διευθυντής της Ε.ΛΙΜ.Ε..

Στην κορυφή παρέμεινε για ακόμα μια χρονιά το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αυτό του Πειραιά, με την άφιξη 1,8 εκατομμυρίων επιβατών.

Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, η Σαντορίνη έχασε τη δεύτερη θέση και να την καταλαμβάνει η Μύκονος, ενώ και στα δύο νησιά παρατηρήθηκε μείωση της κίνησης στην κρουαζιέρα το 2024. Μετά τη Σαντορίνη, ακολουθεί η Κέρκυρα, η Ρόδος, το Ηράκλειο και κάτω από το Κατάκολο βρίσκονται το λιμάνια Χανίων, Κεφαλονιάς και Λαυρίου.