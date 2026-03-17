Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Μαρτίου, στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στον δρόμο Αργάσι – Βασιλικός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα, επτά παιδιά και τέσσερις συνοδοί και ο οδηγός.

Ο οδηγός επέδειξε τη μέγιστη ψυχραιμία και, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβάτες, ωστόσο για τον 53χρονο οδηγό του ΙΧ χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική.

Μετά τον απεγκλωβισμό του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αορτής και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στα Γιάννενα, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση από θωρακοχειρουργό.

ΕΡΤ

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο οδηγός του Ι.Χ. έχασε το έλεγχο του αυτοκινήτου, πιθανόν εξαιτίας της βροχής και της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε και κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση και έριξε το όχημά στο χαντάκι δίπλα στον δρόμο. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η Τροχαία Ζακύνθου.

