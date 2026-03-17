1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ της ταινίας «Dune 3», η οποία θα αποτελέσει το επικό φινάλε της sci-fi τριλογίας και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.
Τίμοθι Σαλαμέ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Άνια Τέιλορ-Τζόι και Φλόρενς Πιου επιστρέφουν, με την νέα ταινία, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah», να διαδραματίζεται 12 χρόνια μετά τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας «Dune: Part Two».
Ο σκηνοθέτης Ντένις Βιλενέβ έχει δηλώσει ότι αυτή θα είναι η τελευταία του ταινία στο σύμπαν του «Dune».
Δείτε το τρέιλερ:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ της ταινίας «Dune 3»
20:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη: Σταματά η αγορά γάλακτος λόγω του αφθώδους πυρετού
10:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ