Επιστροφή ενοικίου: Νέα πληρωμή αυτή την εβδομάδα - Πότε θα μπουν τα χρήματα

Νέα πληρωμή στο πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στους τελευταίους δικαιούχους.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:

Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.

Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.

