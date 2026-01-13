Επιστροφή ενοικίου: Νέα πληρωμή αυτή την εβδομάδα - Πότε θα μπουν τα χρήματα
Ποιοι θα εισπράξουν χρήματα την Πέμπτη για την επιστροφή ενοικίου
Νέα πληρωμή στο πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στους τελευταίους δικαιούχους.
Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου.
Τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:
- Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
- Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
- Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.
