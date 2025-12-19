Στεγαστικό 2026: «Κόφτης» στα Airbnb, φοροαπαλλαγές και στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων

Με φόντο την κύρωση του Προϋπολογισμού για το 2026, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Στεγαστικό 2026: «Κόφτης» στα Airbnb, φοροαπαλλαγές και στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων
Στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για το 2026 τίθεται το στεγαστικό ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μια πολυεπίπεδη στρατηγική που συνδυάζει επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα και νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, με στόχο να «ξεκλειδώσουν» χιλιάδες ακίνητα για μόνιμη κατοίκηση.

Τα μέτρα, που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους, εστιάζουν στους εξής άξονες:

1. Μαζική ανακαίνιση κλειστών ακινήτων

Ενεργοποιείται ένα γενναίο πρόγραμμα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει στην επανένταξη παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά. Η επιδότηση θα φτάνει έως και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης, με ανώτατο όριο τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Δικαιούχοι είναι ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ (με προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων).

2. Στήριξη δημοσίων υπαλλήλων στην περιφέρεια

Για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης εκπαιδευτικών, νοσηλευτών και γιατρών που υπηρετούν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θεσμοθετείται η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως. Το μέτρο αφορά περίπου 50.000 λειτουργούς του δημοσίου και θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

3. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, δρομολογούνται τοπικά σχέδια για τη μετατροπή δημόσιων και δημοτικών κτηρίων σε σύγχρονες κατοικίες. Τα ακίνητα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, λύνοντας το πρόβλημα εξεύρεσης στέγης σε τουριστικές περιοχές.

4. Νέα «φρένα» στο Airbnb

Οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση επεκτείνονται πλέον και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο στις περιοχές όπου ήδη ισχύει απαγόρευση νέων αδειών: σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, αυτό θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, αποτρέποντας την έμμεση διατήρηση της χρήσης αυτής.

5. Κίνητρα για «προσιτή στέγη» από ιδιώτες

Εισάγεται ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Κατασκευαστικές εταιρείες θα λαμβάνουν κίνητρα για την ανέγερση ή μετατροπή κτηρίων σε κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι θα διατίθενται αποκλειστικά για ενοικίαση για τουλάχιστον 10 έτη. Το ύψος των ενοικίων θα είναι προκαθορισμένο, ενώ οι ιδιοκτήτες θα δικαιούνται πλήρη έκπτωση των μισθωμάτων από τον φόρο εισοδήματος.

6. Εξπρές πολεοδομικές ρυθμίσεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί διατάξεις για τη γρήγορη μετατροπή ημιτελών ή εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε οικιστικά ακίνητα. Τα κτήρια αυτά θα εντάσσονται σε καθεστώς ειδικών επενδύσεων με φοροαπαλλαγές, ώστε να αυξηθεί άμεσα το κτηριακό απόθεμα στις αστικές περιοχές.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον το στεγαστικό ως κομβικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος στέγασης απορροφά δυσανάλογα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, πλήττοντας κυρίως τη νέα γενιά και τη μεσαία τάξη.

