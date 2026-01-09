Nτιοσντάδο Καμπέγιο: Ποιος είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη Βενεζουέλα που υψώνει ανάστημα στις ΗΠΑ

Tο βράδυ της Τετάρτης (7/1), ο ισχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, καθόταν σε ένα γραφείο στολισμένο με ένα άγαλμα του πρώην ηγέτη Ούγκο Τσάβες και ένα γιγάντιο ρόπαλο που θύμιζε... Φλίνστοουν. Κοίταξε παγερά προς την κάμερα και απαίτησε από τις ΗΠΑ να επιστρέψουν τον συλληφθέντα πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. «Ο πρόεδρος έχει απαχθεί και είναι αιχμάλωτος πολέμου σε κελί της Νέας Υόρκης . Απαιτούμε να μας επιστραφούν ζωντανοί», δήλωσε ο Καμπέγιο. «Αργότερα, αυτή η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα τους επιστρέψει για να τους πλήξει. Η Βενεζουέλα δεν παραδίδεται».

Ο τόνος διέφερε από αυτόν της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία έχει δηλώσει ότι θα «συνεργαστεί» με τις ΗΠΑ. Αλλά ο Καμπέγιο, αξιωματικός του στρατού που προσπάθησε για πρώτη φορά να αναλάβει την εξουσία μαζί με τον Τσάβες σε ένα αποτυχημένο πραξικόπημα του 1992, θεωρείται ο πιο ισχυρός και αντιιμπεριαλιστής ιδεολόγος στη Βενεζουέλα.

Ασκεί τεράστια δύναμη, διοικώντας την αστυνομία του έθνους, τις υπηρεσίες πληροφοριών, ορισμένες στρατιωτικές μονάδες και τις πανίσχυρες πολιτοφυλακές colectivos που περιφέρονται στους δρόμους με μοτοσικλέτες, ελέγχοντας ακόμη και τα τηλέφωνα των πολιτών.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Καμπέγιο έχει δημοσιεύσει βίντεο όπου διοικεί άνδρες στους δρόμους του Καράκας, με τα τουφέκια υψωμένα και τις γροθιές σφιγμένες, φωνάζοντας: «Πάντα πιστοί, ποτέ προδότες!». «Ο Ντιοσντάδο είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στη Βενεζουέλα και διοικεί έναν διαφορετικό τομέα της Βενεζουέλας από αυτόν που διοικεί η Ντέλσι. Επομένως, είναι κρίσιμο για την επιβίωση του καθεστώτος της τώρα », δήλωσε η Εύα Γκόλιντζερ, δικηγόρος που ήταν κοντά στον Τσάβες.

Οι «colectivos» του θα μπορούσαν να βυθίσουν τη χώρα στο χάος

Οι «colectivos» του θα μπορούσαν γρήγορα να βυθίσουν τη χώρα στο χάος και δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα ανεχτεί τις κινήσεις της Ροντρίγκες να συνάπτει συμφωνίες πετρελαίου με τις ΗΠΑ, οι οποίες τον κατηγορούν -κάτι που ο ίδιος αρνείται- για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

«Ο Καμπέγιο δεν έχει εγκαταλείψει την αντιιμπεριαλιστική ρητορική του και είναι απίθανο να υιοθετήσει διαπραγματευτική στάση με τις ΗΠΑ», λέει ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός της Βενεζουέλας που γνωρίζει τον 62χρονο.



Το 2017, η Miami Herald και το CBS Miami ανέφεραν ότι οι αμερικανικές αρχές πίστευαν ότι ο Καμπέγιο μπορεί να είχε δώσει εντολή δολοφονίας του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, τότε γερουσιαστή. Η Miami Herald ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της απειλής, αλλά στον Ρούμπιο δόθηκε επιπλέον ασφάλεια. Οι δύο άνδρες έχουν ανταλλάξει δημόσια ύβρεις, με τον Καμπέγιο να αποκαλεί τον Αμερικανοκουβανό «Νάρκο Ρούμπιο», ενώ ο Ρούμπιο τον έχει αποκαλέσει «Πάμπλο Εσκομπάρ της Βενεζουέλας».

Η περιφρόνησή του για τις ΗΠΑ έχει τις ρίζες της στο παρελθόν. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους, ο Τσάβες ανέλαβε την εξουσία δημοκρατικά και, για ένα διάστημα, διόρισε τον Καμπέγιο αντιπρόεδρό του. Το 2002, οι δύο άνδρες αντιμετώπισαν ένα πραξικόπημα υπό την ηγεσία επιχειρήσεων που είχε σιωπηρή υποστήριξη των ΗΠΑ, με τον Καμπέγιο να διοικεί για λίγο τη χώρα πριν από την επαναφορά του Τσάβες.

Το γεγονός πιστεύεται ότι έχει εδραιώσει τους Αμερικανούς στη συνείδησή τους ως έναν αδίστακτο εχθρό. Εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία κατακεραυνώνει τους «γκρίνγκος» στην τηλεοπτική του εκπομπή Con El Mazo Dando , η οποία κάποτε περιγράφηκε από έναν ιστότοπο της αντιπολίτευσης ως «λεκτική διάρροια ασυναρτησιών».

Ο «θεόσταλτος» που ήθελε να γίνει Μαδούρο στη θέση του Μαδούρο

Πιστεύεται ευρέως ότι ο Καμπέγιο εποφθαλμιούσε την προεδρική καρέκλα που κατείχε για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Πριν από τον θάνατο του Τσάβες από καρκίνο το 2013, προσπάθησε να αντικαταστήσει τον μέντορά του, αλλά τελικά έχασε από τον Μαδούρο. Τώρα είδε να αναλαμβάνει την προεδρία η Ροντρίγκεζ. Το να κρατήσει υπό έλεγχο τoν Καμπέγιο, που το μικρό του όνομα σημαίνει «θεόσταλτος», καθησυχάζοντας παράλληλα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «θα είναι πολύ δύσκολο γι' αυτήν», δήλωσε ένα άτομο κοντά στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.



Αναλυτές προσθέτουν μάλιστα ότι η Ροντρίγκεζ «και ο Ντιοσντάδο δεν είχαν την καλύτερη σχέση. Ήταν σε διαμάχη μεταξύ τους». Μέχρι στιγμής, έχει παραμείνει πιστός. Την Τετάρτη, ο Καμπέγιο έδωσε την «απόλυτη, ολοκληρωτική υποστήριξή» του στην «αγαπημένη μας αδερφή Ντέλσι Ροντρίγκες» και επαίνεσε το «θάρρος και τη δύναμή» της. Αλλά ο Καμπέγιο «έχει κόκκινες γραμμές», δήλωσε ο Φιλ Γκάνσον, αναλυτής της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων στο Καράκας. Αυτό που είναι «εντελώς απαράδεκτο» για αυτόν είναι «οποιοδήποτε είδος πολιτικού ανοίγματος».

Ένα κατηγορητήριο που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ τον κατηγορεί ότι συνεργάστηκε με Κολομβιανούς αντάρτες για την αποστολή κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Οι κατηγορίες δίνουν στον Καμπέγιο ελάχιστα κίνητρα να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

«Θα μπορούσαν να τον ανατινάξουν ακόμη και στην τουαλέτα»

«Αυτός ο τύπος έχει επικηρυχθεί για 25 εκατομμύρια δολάρια και εμφανίζεται και στο κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο. Τι του έχει απομείνει; Έχει ένα όπλο στο κεφάλι του», είπε ο Αντρές Ιζάρα, υπουργός Επικοινωνιών υπό τον Τσάβες που τώρα εδρεύει στην Ισπανία. Ένας ανώτερος ηγέτης της αντιπολίτευσης που βρίσκεται σε επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι ο Καμπέγιο «καλύτερα να προσέχει τα νώτα του, συνεχώς — ακόμα και όταν πηγαίνει στην τουαλέτα θα μπορούσε να ανατιναχθεί από ένα drone».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους στόχους της, εκτός εάν βοηθήσει την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να διατηρήσει την τάξη μετά την ανατροπή του Μαδούρο, σύμφωνα με πηγές που αποκαλύπτει το Reuters.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ιδιαίτερα ότι ο Καμπέγιο, δεδομένου του ιστορικού καταστολής και της αντιπαλότητάς του με τη Ροντρίγκεζ, θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του «ανυπότακτου» και επιδιώκουν να του επιβάλουν να συνεργαστεί, καθώς αναζητούν τρόπους να τον εκδιώξουν τελικά από την εξουσία και να τον οδηγήσουν στην εξορία, δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Εν τω μεταξύ, έχουν ενημερώσει τον Καμπέγιο μέσω μεσαζόντων ότι εάν είναι ανυπότακτος, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει παρόμοια μοίρα με τον Μαδούρο, τον αυταρχικό ηγέτη που συνελήφθη σε αμερικανική επιδρομή το Σάββατο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει διώξεις για κατηγορίες «ναρκοτρομοκρατίας», ή θα μπορούσε να δει τη ζωή του σε κίνδυνο, ανέφερε η πηγή.

Αλλά η απομάκρυνση του Καμπέγιo θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, πιθανώς παρακινώντας τις φιλοκυβερνητικές ομάδες μοτοσικλετιστών, γνωστές ως colectivos, να βγουν στους δρόμους, απελευθερώνοντας το χάος που θέλει να αποφύγει η Ουάσινγκτον. Η αντίδρασή τους μπορεί να εξαρτηθεί από το αν αισθάνονται προστατευμένοι από άλλους αξιωματούχους.

Στη λίστα των πιθανών στόχων των ΗΠΑ βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο, ο οποίος, όπως και ο Καμπέγιο, κατηγορείται στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και έχει επικηρυχθεί με αμοιβή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δύο πηγές. «Πρόκειται για μια επιχείρηση επιβολής του νόμου και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποφάσισαν να συνεργαστούν προς το παρόν με τους συμμάχους του Μαδούρο, ανησυχώντας ότι η χώρα θα μπορούσε να βυθιστεί στο χάος εάν προσπαθούσαν να επιβάλουν μια δημοκρατική παράδοση της εξουσίας και ότι ένα αποκλεισμένο μέλος του στενού κύκλου θα μπορούσε να υποκινήσει πραξικόπημα, σύμφωνα με πηγές. Ο Τραμπ δεν έχει δώσει καμία σαφή εξήγηση για το πώς η Ουάσινγκτον θα επιβλέπει τη Βενεζουέλα μετά τη μεγαλύτερη αμερικανική επέμβαση στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989. Οι επικριτές την έχουν καταδικάσει ως νεοαποικιοκρατία και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.



Προς το παρόν, η Ουάσινγκτον βλέπει την Ροντρίγκεζ ως την καλύτερη επιλογή για να διατηρήσει προσωρινά την εξουσία, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσει σχέδια για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο, μια στρατηγική που μια πηγή περιέγραψε ως «ακόμα σε εξέλιξη».