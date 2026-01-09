Φιλιππίνες: Κατέρρευσε χωματερή - Ένας νεκρός και 38 αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 38 άλλοι αγνοούνται, έπειτα από κατάρρευση χώρου υγειονομικής ταφής στις Φιλιππίνες.

Όλα δείχνουν ότι είναι παγιδευμένοι κάτω από μια χιονοστιβάδα σκουπιδιών και συντριμμιών, αφού κατέρρευσε η εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στο χωριό Μπινάλιου.

Το περιστατικό ώθησε την κυβέρνηση της πόλης Σεμπού να αναπτύξει ομάδες διάσωσης, ασθενοφόρα και βαρύ εξοπλισμό καθώς οι αρχές αξιολογούσαν πιθανές ζημιές σε κοντινά σπίτια.

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και μία γυναίκα πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι προσπάθειες των ομάδων έρευνας έχουν παρεμποδιστεί από επικίνδυνες συνθήκες.

Ο δημοτικός σύμβουλος Joel Garganera, πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε μετά τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη.

«Τα χαλύβδινα δοκάρια είναι τεράστια, τα σκουπίδια είναι μαλακά και υπάρχει συνεχής κίνδυνος μετακίνησης. Υπάρχει επίσης σοβαρή ανησυχία για τον τοξικό αέρα, ο οποίος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όποιον έχει παγιδευτεί για πολύ καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας υπάλληλος στον χώρο υγειονομικής ταφής, ο Joey Boy Gealon, περιέγραψε στην Cebu Daily News ότι άκουγε κραυγές και δυνατούς ήχους συντριβής. Υποστήριξε, δε, ότι οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το ύψος των σκουπιδιών εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο δήμαρχος της πόλης Cebu, Nestor Archival, δήλωσε: «Όλες οι ομάδες αντιμετώπισης παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στις προσπάθειες αναζήτησης και ανάκτησης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας».

Διαβάστε επίσης