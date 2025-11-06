Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 114 νεκροί από τον καταστροφικό τυφώνα Kalmaegi - 127 άτομα αγνοούνται

Ο τυφώνας πλημμύρισε ολόκληρες πόλεις στην επαρχία Τσέμπου, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας, όπου οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν σε οροφές για να σωθούν από τα λασπόνερα που παρέσυραν οχήματα, φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 114 νεκροί από τον καταστροφικό τυφώνα Kalmaegi - 127 άτομα αγνοούνται

Καταστροφές μετά το πέρασμα του τυφώνα Kalmaegi στην πόλη Cebu των κεντρικών Φιλιππινών, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Jacqueline Hernandez
Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Kalmaegi στις Φιλιππίνες έφθασε σήμερα τους τουλάχιστον 114 νεκρούς, ενώ 127 πολίτες ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με το Associated Press, την ώρα που το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα και έφτασε στο Βιετνάμ.

Ο τυφώνας πλημμύρισε ολόκληρες πόλεις στην επαρχία Τσέμπου, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας, όπου οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν σε οροφές για να σωθούν από τα λασπόνερα που παρέσυραν οχήματα, φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια.

Ο τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χλμ. την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση.

Φιλιππίνες - Τυφώνας

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi στις κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Mananga στην πόλη Talisay, στην επαρχία Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

AP
φιλιππίνες-τυφώνας

Αυτοκίνητο κατέληξε στην οροφή άλλου οχήματος εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας.

AP/Jacqueline Hernandez

Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο αντιμετώπισαν σφοδρές βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, καταρρεύσεις κατοικιών και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι τοπικές Αρχές προχώρησαν σε μαζικές εκκενώσεις για να περιορίσουν τις απώλειες.

Φιλιππίνες - Τυφώνας

Διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματισμένο κάτοικο, καθώς ο τυφώνας Kalmaegi πλήττει την περιοχή Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

AP
Φιλιππίνες - Τυφώνας

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi στις κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Mananga στην πόλη Talisay, στην επαρχία Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

AP

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη», καθώς πολλά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα λόγω κατολισθήσεων και ζημιών στο οδικό δίκτυο.

Η επέλαση του τυφώνα προκάλεσε χάος και στις μεταφορές, με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και θαλάσσιων δρομολογίων, ενώ οι σωστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Πλέον ο τυφώνας έχει φτάσει Βιετνάμ.

Ο τυφώνας Kalmaegi καταγράφεται πλέον ως ένας από τους πιο καταστροφικούς της χρονιάς για την περιοχή, αφήνοντας πίσω του μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της εν μέσω εκτεταμένων ζημιών και ανθρώπινης τραγωδίας.

