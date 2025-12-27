Αποχώρησε από πάνελ ο Γιαννούλης μετά από καβγά με την Βούλτεψη

Δείτε βίντεο από την στιγμή του καβγά μεταξύ του Χρήστου Γιαννούλη και της Σοφίας Βούλτεψη

Αποχώρησε από πάνελ ο Γιαννούλης μετά από καβγά με την Βούλτεψη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
Αποχώρησε από το τηλεοπτικό παράθυρο πάνελ ο Χρήστος Γιαννούλης, μετά από καβγά που σημειώθηκε στον «αέρα» του Action 24 με την Σοφία Βούλτεψη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τις διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, να τον διέκοψε για να αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές όταν γινόντουσαν οι πυρκαγιές στο Μάτι.

Οι παρεμβάσεις της κ. Βούλτεψη συνεχίστηκαν και ο κ. Γιαννούλης προειδοποίησε ότι στην επόμενη διακοπή θα σταματήσει να συμμετέχει στη συζήτηση. «Να μην μπορείς να μιλήσεις δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν, όμως, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα νέο σχόλιο, ο κ. Γιαννούλης αποφάσισε να αποχωρήσει. «Παιδιά, γεια σας», είπε ο ίδιος με την κ. Βούλτεψη να του απαντά «Γεια σου Χρήστο».

Δείτε το βίντεο:

