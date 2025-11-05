Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 93 νεκροί από τον τυφώνα Kalmaegi - Ολόκληρες πόλεις πλημμύρισαν

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi στις κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Mananga στην πόλη Talisay, στην επαρχία Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

Τουλάχιστον 93 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες της χρονιάς έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο τυφώνας Kalmaegi έχει πλημμυρίσει ολόκληρες πόλεις στο πιο πυκνοκατοικημένο κεντρικό νησί της χώρας, το Cebu, όπου σημειώθηκαν 76 από τους θανάτους, ενώ τουλάχιστον 26 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου της πολιτικής άμυνας των Φιλιππινών σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Τετάρτη.

VIDEO: ?? At least 40 killed, hundreds of thousands displaced by typhoon flooding in Philippines



Entire towns on the island of Cebu have been inundated by rains driven by Typhoon Kalmaegi, while cars, trucks and even shipping containers could be seen being swept along… pic.twitter.com/drkmI57Plb — AFP News Agency (@AFP) November 4, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Βίντεο δείχνουν τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, μέχρι και τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Look at the severe flooding this morning — people can be seen sitting on rooftops as floodwaters have risen to roof level following Typhoon Tino (Kalmaegi) in Liloan, Cebu, Philippines. ? pic.twitter.com/inHgjj96t9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Ο επίσημος αριθμός των θυμάτων περιλαμβάνει έξι μέλη του πληρώματος ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου το οποίο συνετρίβη στο νησί Μιντανάο, ενώ πετούσε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi.

«Η επικοινωνία με το ελικόπτερο χάθηκε, γεγονός που οδήγησε αμέσως στην έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία των Φιλιππίνων. Αργότερα, μια εκπρόσωπος ανέφερε ότι ανασύρθηκαν έξι σοροί, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκουν στον πιλότο και το πλήρωμα.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi στις κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Mananga στην πόλη Talisay, στην επαρχία Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. AP

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi στις κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Mananga στην πόλη Talisay, στην επαρχία Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. AP

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Kalmaegi στις κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Mananga στην πόλη Talisay, στην επαρχία Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. AP

«Αυτή είναι η χειρότερη πλημμύρα που έχω ζήσει ποτέ»

Ο τυφώνας, ο οποίος ονομάστηκε από τους ντόπιους Τίνο, έχει εξασθενήσει από την ημέρα που έφτασε στις Φιλιππίνες, αλλά συνεχίζει να φέρνει ανέμους με ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τυφώνας προβλέπεται ότι θα κινηθεί κατά μήκος των νησιών Visayas και θα βγει στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματισμένο κάτοικο, καθώς ο τυφώνας Kalmaegi πλήττει την περιοχή Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. AP

Διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματισμένο κάτοικο, καθώς ο τυφώνας Kalmaegi πλήττει την περιοχή Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. AP

Διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματισμένο κάτοικο, καθώς ο τυφώνας Kalmaegi πλήττει την περιοχή Cebu, στις κεντρικές Φιλιππίνες, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. AP

«Οι διασώστες περιμένουν να καθαρίσει ο ουρανός για να μπορέσουν να παραδώσουν την απαραίτητη βοήθεια. Η πρόκληση είναι τα συντρίμμια και τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Έχουμε πολλά να καθαρίσουμε», είπε ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Carlos Jose Lañas, εθελοντής διασώστης, δήλωσε στο BBC ότι παρά την προετοιμασία για το χειρότερο σενάριο, αιφνιδιάστηκαν από την έκταση των πλημμυρών.

«Αυτή είναι η χειρότερη πλημμύρα που έχω ζήσει ποτέ», είπε ο 19χρονος. «Σχεδόν όλοι οι ποταμοί εδώ στο Cebu ξεχείλισαν. Ακόμη και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν περίμεναν ένα τέτοιο σενάριο».

? Extreme flooding now in Talisay, Cebu in the Philippines due to typhoon Talmaegi (TinoPH).



People are pleading for help.



? KrisNa VlogLife pic.twitter.com/vL4gzuRLhG — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 3, 2025

Τυφώνας μετά τον σεισμό 6,9 Ρίχτερ

Η Wendolyn Pang, γενική γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού των Φιλιππίνων, δήλωσε ότι ένας αδιευκρίνιστος αριθμός κατοίκων παγιδεύτηκε στις στέγες των σπιτιών τους από τις πλημμύρες στην παραθαλάσσια πόλη Liloan στο Cebu, και πρόσθεσε ότι αυτοκίνητα είτε βυθίστηκαν στις πλημμύρες είτε επιπλέουν σε άλλη κοινότητα του Cebu.

«Έχουμε λάβει πάρα πολλές κλήσεις από ανθρώπους που μας ζητούν να τους σώσουμε από τις στέγες και τα σπίτια τους, αλλά αυτό είναι αδύνατο», δήλωσε η Pang στο Associated Press το πρωί της Τρίτης. «Υπάρχουν τόσα πολλά συντρίμμια, βλέπεις αυτοκίνητα να επιπλέουν, οπότε πρέπει να περιμένουμε να υποχωρήσει η πλημμύρα».

Αυτοκίνητο κατέληξε στην οροφή άλλου οχήματος εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας. AP/Jacqueline Hernandez

Η επαρχία Cebu βρισκόταν σε πορεία ανάκαμψης από τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή στις 30 Σεπτεμβρίου, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 79 ανθρώπων και άφησε χιλιάδες άστεγους, καθώς τα σπίτια τους κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Στην Ανατολική Samar, μία από τις ανατολικοκεντρικές επαρχίες που χτυπήθηκαν πρώτες από τον τυφώνα νωρίς την Τρίτη, οι ισχυροί άνεμοι ξέσκισαν στέγες και κατέστρεψαν περίπου 300 κυρίως αγροτικές παράγκες στην νησιωτική κοινότητα του Homonhon, που ανήκει στην πόλη Guiuan, αλλά δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί, δήλωσε η δήμαρχος Annaliza Gonzales Kwan.

«Δεν υπήρξαν καθόλου πλημμύρες, μόνο ισχυροί άνεμοι», δήλωσε η Kwan στο AP μέσω τηλεφώνου. «Είμαστε εντάξει. Θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε περάσει πολλά, και μεγαλύτερα από αυτό».

Τον Νοέμβριο του 2013, ο τυφώνας Haiyan, ένας από τους ισχυρότερους τροπικούς κυκλώνες που έχουν καταγραφεί, έπληξε την ακτή του Guiuan. Στη συνέχεια, σάρωσε τις κεντρικές Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 7.300 νεκρούς ή αγνοούμενους, ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά και σαρώνοντας δεκάδες πλοία.