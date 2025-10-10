Δεύτερος μεγάλος σεισμός στις Φιλιππίνες: 6,9 Ρίχτερ - Πέντε νεκροί

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Μετά τη σεισμική δραστηριότητα, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι. Οι κάτοικοι των παράκτιων ζωνών κλήθηκαν άμεσα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ συνιστάται στους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι μέσω των επίσημων καναλιών.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται σε μια ενεργή σεισμικά ζώνη λόγω της θέσης τους στον Ειρηνικό Δακτύλιο της Φωτιάς, καθιστώντας τις συχνά επιρρεπείς σε ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι. Ο πρόσφατος σεισμός των 7,4 Ρίχτερ είχε ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες, ενώ η νέα δόνηση των 6,9 Ρίχτερ εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιπτώσεις. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις. Οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές μέχρι να δοθεί το πράσινο φως από τις αρμόδιες αρχές.

