Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 26χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα - Οδηγούσε μεθυσμένος

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας, βραδινές ώρες της 24 Δεκεμβρίου 2025, προχώρησαν στη σύλληψη 26χρονου ημεδαπού, καθώς, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο ι.χ. υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

