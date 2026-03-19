Ιράν: Σε εξέλιξη νέο κύμα επιθέσεων σε διυλιστήρια στον Κόλπο

Νέο γύρο επιθέσεων σε διυλιστήρια σε κράτη του Περσικού Κόλπου ξεκίνησε από νωρίς το πρωί το Ιράν μετά τον χθεσινό αεροπορικό βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο κοίτασμα Νότιο Παρς.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ένα drone συνετρίβη στο διυλιστήριο Samref της Saudi Aramco, στο λιμάνι του Γιανμπου. «Η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό εκτίμηση», σύμφωνα με το υπουργείο.

Ταυτόχρονα drones επιτέθηκαν σε δύο διυλιστήρια στο Κουβέιτ και προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Kuwait Petroleum Corporation αναφέρει ότι ξέσπασε «περιορισμένη πυρκαγιά» μετά από πρόσκρουση drone σε μονάδα που βρισκόταν σε λειτουργία στο διυλιστήριο Mina al-Ahmadi.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Κουβέιτ, η εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς και ότι η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε.

Λίγη ώρα αργότερα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ένα drone χτύπησε μία από τις λειτουργικές μονάδες του διυλιστηρίου Mina Abdullah, στο νότιο τμήμα της χώρας και προκλήθηκε πυρκαγιά.

Σημαντικές καταστροφές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ

Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της QatarEnergy, στην πόλη Ras Laffan βόρεια της Ντόχα, που αποτελούν την βασική δύναμη στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγροποίησης αερίου, καθώς και τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής ΥΦΑ στον κόσμο, δέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης βαλλιστική επίθεση από το Ιράν.

Η QatarEnergy αναφέρει εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση και σε διάφορες υποδομές. Σύμφωνα με αναφορές, η φωτιά που προκλήθηκε από την επίθεση έσβησε σήμερα το πρωί.

Δώδεκα κράτη προειδοποιούν με στρατιωτική δράση το Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, του Αζερμπαϊτζάν, του Μπαχρέιν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Λιβάνου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Συρίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν κοινή δήλωση ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν και προειδοποιούν με στρατιωτική δράση.

Στην κοινή δήλωση οι αραβικές χώρες καταδικάζουν τις «σκόπιμες επιθέσεις» του Ιράν, οι οποίες, όπως αναφέρουν, έχουν στοχεύσει κατοικημένες περιοχές, υποδομές πολιτών και διπλωματικές εγκαταστάσεις. Αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν «με κανένα πρόσχημα», αναφέρουν.

Επιπλέον, τονίζουν το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΟΗΕ.

Στη δήλωσή τους καλούν το Ιράν να «σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του» και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και «τις αρχές της καλής γειτονίας», καθώς και να απέχει από «μέτρα ή απειλές» που αποσκοπούν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Καταδικάζουν επίσης την «επιθετικότητα» του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου και την «επεκτατική πολιτική στην περιοχή».

