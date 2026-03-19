Ιράν: Σε εξέλιξη νέο κύμα επιθέσεων σε διυλιστήρια στον Κόλπο

Διευρύνεται το μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καθώς από το πρωί το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια στον Περσικό Κόλπο

Εύη Απολλωνάτου

Το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία

Νέο γύρο επιθέσεων σε διυλιστήρια σε κράτη του Περσικού Κόλπου ξεκίνησε από νωρίς το πρωί το Ιράν μετά τον χθεσινό αεροπορικό βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο κοίτασμα Νότιο Παρς.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ένα drone συνετρίβη στο διυλιστήριο Samref της Saudi Aramco, στο λιμάνι του Γιανμπου. «Η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό εκτίμηση», σύμφωνα με το υπουργείο.

Ταυτόχρονα drones επιτέθηκαν σε δύο διυλιστήρια στο Κουβέιτ και προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Kuwait Petroleum Corporation αναφέρει ότι ξέσπασε «περιορισμένη πυρκαγιά» μετά από πρόσκρουση drone σε μονάδα που βρισκόταν σε λειτουργία στο διυλιστήριο Mina al-Ahmadi.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Κουβέιτ, η εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς και ότι η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε.

Λίγη ώρα αργότερα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ένα drone χτύπησε μία από τις λειτουργικές μονάδες του διυλιστηρίου Mina Abdullah, στο νότιο τμήμα της χώρας και προκλήθηκε πυρκαγιά.

Σημαντικές καταστροφές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ

Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της QatarEnergy, στην πόλη Ras Laffan βόρεια της Ντόχα, που αποτελούν την βασική δύναμη στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και υγροποίησης αερίου, καθώς και τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής ΥΦΑ στον κόσμο, δέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης βαλλιστική επίθεση από το Ιράν.

Η QatarEnergy αναφέρει εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση και σε διάφορες υποδομές. Σύμφωνα με αναφορές, η φωτιά που προκλήθηκε από την επίθεση έσβησε σήμερα το πρωί.

Δώδεκα κράτη προειδοποιούν με στρατιωτική δράση το Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, του Αζερμπαϊτζάν, του Μπαχρέιν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Λιβάνου, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Συρίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν κοινή δήλωση ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν και προειδοποιούν με στρατιωτική δράση.

Στην κοινή δήλωση οι αραβικές χώρες καταδικάζουν τις «σκόπιμες επιθέσεις» του Ιράν, οι οποίες, όπως αναφέρουν, έχουν στοχεύσει κατοικημένες περιοχές, υποδομές πολιτών και διπλωματικές εγκαταστάσεις. Αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν «με κανένα πρόσχημα», αναφέρουν.

Επιπλέον, τονίζουν το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΟΗΕ.

Στη δήλωσή τους καλούν το Ιράν να «σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του» και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και «τις αρχές της καλής γειτονίας», καθώς και να απέχει από «μέτρα ή απειλές» που αποσκοπούν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Καταδικάζουν επίσης την «επιθετικότητα» του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου και την «επεκτατική πολιτική στην περιοχή».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο κανονισμός στη Βουλή για τις βιντεοσκοπήσεις μετά το επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Astoria»: Μια ιστορία για τον ξεριζωμό και τη διεκδίκηση - Όσα είδαμε πριν την πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς

12:24ΥΓΕΙΑ

Νέα απάτη με sms: Υπόσχονται επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ και υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Εξετάζει την επιβολή «διοδίων» στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ - «Θα επιβάλλουμε κυρώσεις στις αλαζονικές δυνάμεις»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο στρατός απειλεί με πλήρη καταστροφή τις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

12:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στην Πέλλα

12:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κόντρα στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

12:14TRAVEL

Χαλάρωση με θέα το Μαίναλο: Η γαλήνη της Βυτίνας σε πρώτο πλάνο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Θα μπορούσαν οι ενεργειακές επιθέσεις να διαταράξουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ;

12:12ΥΓΕΙΑ

Affidea Premium: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αξίζετε

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες ενημερώσεις λογισμικού για τα PlayStation 3 και PlayStation 4 από τη Sony

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το σχέδιο του Πενταγώνου για την απόβαση 2.500 πεζοναυτών στα νησιά του Περσικού Κόλπου - Αιχμή του δόρατος το USS Tripoli

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

11:30ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  

11:30ΥΓΕΙΑ

Ποιος είναι ο νο.1 προγνωστικός παράγοντας καρδιακής ανεπάρκειας και φλεγμονής

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ