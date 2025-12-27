Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα παραβίαζε κόκκινα φανάρια στον Εύοσμο

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου 2025, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας πραγματοποίησαν ελέγχους στην περιοχή του Ευόσμου, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε ερυθρούς σηματοδότες και δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Επιπλέον, συνελήφθη 30χρονη ημεδαπή, η οποία οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε κατάσταση μέθης, καθώς και μία 21χρονη αλλοδαπή, που επίσης βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, δίνοντας έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

