Θεσσαλονίκη: Από την Τροχαία έκλεψε ο 16χρονος Ρομά το μηχανάκι - Τον κυνήγησαν 30 αστυνομικοί!

Μέσα από τα χέρια της Αστυνομίας, κυριολεκτικά, άρπαξε ο 16χρονος Ρομά το μηχανάκι με το οποίο ξεκίνησε η καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης!

Ο νεαρός κατάφερε να αρπάξει το όχημα, το οποίο ήταν κατασχεμένο από οδηγό, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να βρίσκεται σταθμευμένο στην Τροχαία. Ο θρασύς Ρομά, ωστόσο, δεν φαίνεται να... συγκινήθηκε ιδιαίτερα από την παρουσία ένστολών και κατάφερε να κλέψει το δίκυκλο.

Ακολούθησε καταδίωξη μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με συνολικά 30 (!) αστυνομικούς να βρίσκονται στους δρόμους για τον 16χρονο, τον οποίο εν τέλει συνέλαβαν.

Να σημειωθεί πως το μηχανάκι έχει υποστεί σοβαρές φθορές ενώ ο πατέρας του Ρομά συνελήφθη και αυτός για παραμέληση ανηλίκου.

Πρόστιμα 11.350 ευρώ καλείται να πληρώσει ο 16χρονος Ρομά

Πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ καλείται να πληρώσει ο 16χρονος Ρομά που έκλεψε μηχανή και συνελήφθη τελικά έπειτα από καταδίωξη που έγινε από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στην οδό Μοναστηρίου. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πως ένας μοτοσικλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Αμέσως ξεκίνησαν καταδίωξη, με δικυκλιστές της Ομάδας Ζ και περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης να συμμετέχουν.

Ο οδηγός προσπάθησε να ξεφύγει, παρά το γεγονός ότι τον καταδίωκαν περίπου 30 αστυνομικοί. Προκειμένου να δυσκολέψει την καταδίωξη, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με μεγάλη ταχύτητα. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο ύψος της οδού Κωλέττη, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς.

Δείτε βίντεο από την καταδίωξη:

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και βεβαιώθηκαν σε βάρος του διοικητικά πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025 αφαίρεσε δύο ακόμη δίκυκλες μοτοσικλέτες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανευρέθηκαν πλησίον της οικίας του και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

