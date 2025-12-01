Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στο κέντρο της πόλης

Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν ανήλικο μηχανόβιο μετά από καταδίωξη που εξελίχθηκε στην οδό Μοναστηρίου, με τον νεαρό να κινείται επικίνδυνα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα και δείχνει τη δυναμική αντίδραση των αρχών σε απόπειρα αποφυγής ελέγχου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το απόγευμα της Δευτέρας, περίπου στις 15:00, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν έναν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να υπακούσει σε σήμα ελέγχου. Αμέσως ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και ξεκίνησε καταδίωξη με τη συμμετοχή δικυκλιστών της Ομάδας Ζ.

Ο νεαρός, παρά το γεγονός ότι καταδιώκονταν από περίπου δέκα αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς. Έφτασε μέχρι το ύψος του Grand Hotel, όπου έκανε αναστροφή και κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, στην οδό Μοναστηρίου.

Στο ύψος της οδού Κωλέττη, όπου η καταδίωξη κορυφώθηκε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον μηχανόβιο και να τον συλλάβουν. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για ανήλικο Ρομά, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις για την επικινδυνότητα της οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα και την αύξηση των καταδιώξεων στην πόλη.