Το μετεωρολογικό αποτύπωμα του 2025 στην Ελλάδα: Ρεκόρ θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων

Ακολουθούν τα πιο αξιοσημείωτα αριθμητικά μεγέθη

Το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συγκέντρωσε και παρουσίασε σε αριθμούς, μια κλιματολογική ανασκόπηση του 2025 με τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους, την οποία βάσισε στα στοιχεία που καταγράφηκαν από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που διαθέτει.

Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα αριθμητικά μεγέθη:

  • 45.8 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025.
  • 11.8 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.
  • 16.3 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Χ/Κ Καιμακτσαλάν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • 326 χιλιοστά, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας.
  • 2.202 χιλιοστά, το ετήσιο ύψος βροχής στην Πετάλεια Κέρκυρας.
  • Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο στην ιστορία της χώρας.
Οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.
Τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο:

  • Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
  • Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
  • Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.
  • Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
  • Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.
  • Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται επίσης ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).
  • Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.
  • Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.
  • Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
  • Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
  • Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.
  • Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.
