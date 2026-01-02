Το μετεωρολογικό αποτύπωμα του 2025 στην Ελλάδα: Ρεκόρ θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων

Το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συγκέντρωσε και παρουσίασε σε αριθμούς, μια κλιματολογική ανασκόπηση του 2025 με τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους, την οποία βάσισε στα στοιχεία που καταγράφηκαν από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που διαθέτει.

Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα αριθμητικά μεγέθη:

45.8 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025.

του έτους στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025. 11.8 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.

του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025. 16.3 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Χ/Κ Καιμακτσαλάν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

στο Χ/Κ Καιμακτσαλάν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. 326 χιλιοστά, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας.

του έτους στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας. 2.202 χιλιοστά, το ετήσιο ύψος βροχής στην Πετάλεια Κέρκυρας.

στην Πετάλεια Κέρκυρας. Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο στην ιστορία της χώρας.

Οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.

Τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο: