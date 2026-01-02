Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θηβών, στο ύψος στο Ίλιον – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (02/01), στη Λεωφόρο Θηβών
Το 2026 δεν άρχισε με τον καλύτερο τρόπο, αφού σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (02/01) στη Λεωφόρο Θηβών, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στη συμβολή με την οδό Ραδιοφωνίας, στο ύψος του Ίλιον.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα, με την κατάσταση του ενός να χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη», ενώ, ο δεύτερος χτύπησε ελαφρά. Οι δύο τραυματίες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.
