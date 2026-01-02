«Τριπλό» κέρδος για τους εργαζομένους φέρνει το 2026 - Μείωση του ΦΠΑ σε 25 νησιά - Αύξηση διοδίων

Το νέο έτος φέρνει αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα εργαζομένων και συνταξιούχων λόγω μειωμένων φορολογικών κρατήσεων. Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων 2026 συνδέονται με την εφαρμογή μίας φορολογικής κλίμακας, η οποία μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε όλα τα κλιμάκια, καθώς και με την εισαγωγή ενός ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ. Όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες θα δουν υψηλότερα καθαρά ποσά ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, καθώς οι παρακρατήσεις μειώνονται.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, μισθωτός με ετήσιο μικτό εισόδημα 26.000 ευρώ και δύο παιδιά αναμένεται να έχει συνολική ετήσια αύξηση 960 ευρώ, δηλαδή περίπου 68 ευρώ στους 14 μισθούς. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερες ωφελημένες κατηγορίες εμφανίζονται οι οικογένειες και όσοι εντάσσονται στη μεσαία ζώνη εισοδήματος.

Οι συντάξεις και η προσωπική διαφορά

Κρίσιμη παράμετρος στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων 2026 για τους συνταξιούχους είναι ο συνδυασμός τριών παραγόντων: αύξηση σύνταξης κατά 2,4%, μείωση φορολογίας και σημαντική συρρίκνωση της προσωπικής διαφοράς έως και 50%. Με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και τον σταδιακό μηδενισμό της, οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν ουσιαστική ενίσχυση εισοδήματος, καθώς η αύξηση 2,4% λειτουργεί σωρευτικά.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι νέοι εργαζόμενοι, καθώς ο φόρος μηδενίζεται έως τα 20.000 ευρώ. Σε αυτήν την ομάδα, το ετήσιο καθαρό όφελος υπολογίζεται σε 2.483 ευρώ για ηλικίες έως 25 ετών χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

ΦΠΑ στα νησιά και άλλες αλλαγές

Η νέα χρονιά ενεργοποιεί επίσης αποφάσεις που αφορούν τα νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους. Σε 25 κατοικημένα νησιά και 211 νησίδες ο ΦΠΑ μειώνεται, με τον βασικό συντελεστή να πέφτει από 24% στο 17% και τον υπερμειωμένο από 4% στο 3%, όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΑΑΔΕ.

Την ίδια στιγμή καταγράφονται αυξήσεις σε χρεώσεις ορισμένων οδικών διαδρομών. Οι αυξήσεις φτάνουν έως και 4,5% σε διαδρομές όπως Πάτρα–Ελευσίνα, Αντίρριο–Ιωάννινα, Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Κόρινθος–Τρίπολη–Σπάρτη.

Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων 2026 διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό πλαίσιο για μισθωτούς, συνταξιούχους και νέους, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στη φορολογία και οι ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με δημογραφικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. Το επόμενο διάστημα θα δείξει τον πραγματικό αντίκτυπο στα εισοδήματα και στην καθημερινότητα όσων επηρεάζονται από τις αλλαγές.

