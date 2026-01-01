Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

Με αυξημένες καθαρές αποδοχές ξεκινά το 2026 για περισσότερους από 4 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, μετά την εφαρμογή της νέας ενιαίας φορολογικής κλίμακας με μειωμένους συντελεστές. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο ανατρέπουν τα μισθολογικά δεδομένα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες κυρίως για νέους εργαζόμενους, οικογένειες με παιδιά και μισθωτούς με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Στους μεγάλους κερδισμένους συγκαταλέγονται οι εργαζόμενοι έως 30 ετών, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και όσοι δηλώνουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως. Οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν από 10 ευρώ τον χρόνο για χαμηλότερα εισοδήματα και φτάνουν έως και τα 5.300 ευρώ για πολύτεκνους με απολαβές άνω των 60.000 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα εισοδήματα, μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, θα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα, η οποία προβλέπει μειώσεις συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και την καθιέρωση νέου ανώτατου συντελεστή για υψηλότερες αποδοχές.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις οικογένειες με παιδιά, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ενώ για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος μηδενίζεται σε συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες. Παράλληλα, θεσπίζονται σημαντικές ελαφρύνσεις για νέους έως 25 ετών, με πλήρη απαλλαγή φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ μειωμένοι συντελεστές ισχύουν και για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ετών.

Οι μηνιαίες αυξήσεις που θα δουν «στην τσέπη» δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων κυμαίνονται από λίγα ευρώ έως και σχεδόν 380 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση. Για τους μισθωτούς άνω των 30 ετών, τα οφέλη αυξάνονται όσο μεγαλώνει το εισόδημα και ο αριθμός των παιδιών, με τις πολύτεκνες οικογένειες να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις.

Ενδεικτικά, νέος εργαζόμενος 25 ετών με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα θα δει αύξηση που ξεπερνά τα 170 ευρώ μηνιαίως, ενώ τρίτεκνος μισθωτός με αποδοχές περίπου 1.300 ευρώ θα κερδίζει σχεδόν έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο. Αντίστοιχα, πολύτεκνος με υψηλότερες αποδοχές μπορεί να δει ετήσιο όφελος άνω των 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη των οικογενειών και η προσέλκυση και παραμονή νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, σε μια περίοδο που η φορολογική πολιτική επιχειρεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ισορροπίας.

Διαβάστε επίσης