Αυξήσεις μισθών το 2026: Ποιοι εργαζόμενοι θα είναι οι πρώτοι κερδισμένοι

Το 2026 ξεκινά με θετικές ειδήσεις για τους μισθωτούς, καθώς εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα θα δουν αυξημένα τα καθαρά ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς τους.

Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με το τελικό όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος έως 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 860 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40 ευρώ τον μήνα.

Για μισθωτό άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 980 ευρώ, με μηνιαία ενίσχυση 7,14 ευρώ.

Σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται για όσους έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Μισθωτός με δύο παιδιά θα φτάνει τα 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα, δηλαδή 86 ευρώ περισσότερα, ενώ εργαζόμενος με τρία παιδιά θα λαμβάνει 1.291 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 93 ευρώ.