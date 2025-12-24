Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, οικογένειες – Όλες οι ημερομηνίες

Ποιοι κερδίζουν από μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και επιδόματα το 2026

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, οικογένειες – Όλες οι ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και νέες παροχές ενεργοποιούνται το 2026 και με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή. Από τα μέτρα αναμένεται να ωφεληθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, νέοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων, με το συνολικό όφελος να εκτιμάται στα 2,9 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Τον Μάρτιο του 2026, περίπου 470.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν χαμηλότερο φόρο, λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής, καθώς και σε παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές, αφού το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%.

Παράλληλα, περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα διαπιστώσουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, ενώ σε περιοχές όπως ο Έβρος, η Δυτική Μακεδονία και οι παραμεθόριες ζώνες το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους.

Ήδη καταβληθεί η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογική κλίμακα, με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι να δουν αύξηση στα καθαρά εισοδήματά τους λόγω μικρότερης παρακράτησης. Μεγαλύτερο όφελος θα έχουν οι μισθωτοί με παιδιά, καθώς προβλέπονται επιπλέον μειώσεις συντελεστών για οικογένειες.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι αναδεικνύονται οι νέοι εργαζόμενοι, καθώς για αυτούς οι φορολογικοί συντελεστές μηδενίζονται.

Τον Ιανουάριο του 2026 καταβάλλονται αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 75.000 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025. Αντίστοιχα, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον νομό Έβρου και στα Δωδεκάνησα, ενώ καταργείται το ειδικό τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση.

Τον Απρίλιο του 2026 θα ακολουθήσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συμπαρασύρει προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τις τριετίες, τις υπερωρίες και σειρά άλλων παροχών που συνδέονται άμεσα με τον κατώτατο μισθό.

