Χάρτης πληρωμών: Τι ισχύει για για αγρότες, συνταξιούχους, ενοικιαστές και φορολογούμενους

Ο χάρτης των πληρωμών και των ελαφρύνσεων σε αγρότες, συνταξιούχους, ενοικιαστές, φορολογούμενους, ιδιοκτήτες και μισθωτούς το 2026

Χάρτης πληρωμών: Τι ισχύει για για αγρότες, συνταξιούχους, ενοικιαστές και φορολογούμενους
Με πακέτο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει αυξήσεις συντάξεων, φοροελαφρύνσεις, νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και ενίσχυση των συνδεδεμένων επιδομάτων μπαίνει το 2026, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Ωφελημένοι θα είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, νέοι, επαγγελματίες αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς, μέσα από μειώσεις φόρων και στοχευμένες θετικές παρεμβάσεις. Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και την αύξηση των εισοδημάτων υπολογίζεται σε 2,9 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026, με τα «μπόνους» και τις ενισχύσεις να αποτυπώνονται σταδιακά στα εισοδήματα των δικαιούχων τους επόμενους μήνες. Ήδη έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν έως και τον Απρίλιο του 2026.

Αυξήσεις συντάξεων και περιορισμός της προσωπικής διαφοράς

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2025 αυξημένες κατά 2,4% για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ. Παράλληλα, από το 2026 θα υπάρξει πρόσθετο όφελος λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερους συντελεστές. Για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% από το επόμενο έτος, πριν την πλήρη κατάργησή της το 2027, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο το μισό της αύξησης θα συμψηφίζεται. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο καταβλήθηκε η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου.

Περισσότερα καθαρά από τη μείωση της παρακράτησης

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται η νέα φορολογική κλίμακα, οδηγώντας σε χαμηλότερη παρακράτηση φόρου για ευρείες κατηγορίες φορολογουμένων. Η αύξηση στο καθαρό εισόδημα θα είναι εντονότερη για τους μισθωτούς με παιδιά, καθώς προβλέπονται ακόμη χαμηλότεροι συντελεστές για τις οικογένειες. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι θα είναι οι νέοι, για τους οποίους οι φορολογικοί συντελεστές μηδενίζονται.

Τον Ιανουάριο του 2026 θα δοθούν επίσης αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 75.000 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με τα ποσά να περιλαμβάνουν και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025.

Παράλληλα, από την αρχή του έτους μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ για τους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, του Έβρου και των Δωδεκανήσων, ενώ όλα τα νοικοκυριά με συνδρομητική τηλεόραση απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος που καταβάλλεται σήμερα.

Μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και τεκμήρια

Τον Μάρτιο του 2026 περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα δουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50%. Στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις παραμεθόριες περιοχές το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους.

Τον ίδιο μήνα περίπου 470.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής και στις ακριτικές περιοχές, καθώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%.

Νέα αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού

Τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και τα επιδόματα των ανέργων μέσω της αναπροσαρμογής του επιδόματος ανεργίας. Η αύξηση από τα σημερινά 880 ευρώ θα επιφέρει παράλληλες ανατιμήσεις στο επίδομα μητρότητας, στις τριετίες, στις υπερωρίες και σε σειρά άλλων παροχών που συνδέονται άμεσα με τον κατώτατο μισθό.

