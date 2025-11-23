Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται από αύριο – Tα κριτήρια

Από αύριο, Δευτέρα, καταβάλλεται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό η πρόσθετη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται προσωπικά για το αν δικαιούνται την ενίσχυση.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ εισόδημα και 300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν:

Συμπλήρωση του 65ου έτους ζωής έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

Ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, βάσει πράξης ΕΝΦΙΑ του αντίστοιχου έτους.

Ποιους άλλους αφορά η ενίσχυση

Το επίδομα καταβάλλεται επίσης:

Σε συνταξιούχους αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ.

Σε δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

Σε άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές.

Σε δικαιούχους επιδομάτων από τον πρώην ΟΓΑ, το Δημόσιο ή άλλους φορείς, σχετιζόμενων με αναπηρία, νόσο ή ανικανότητα.

Σε ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε προνοιακά αναπηρικά προγράμματα.

Χαρακτηριστικά του επιδόματος

Το ποσό των 250 ευρώ είναι ετήσιο, αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ, e-ΕΦΚΑ ή τράπεζες. Σε περιπτώσεις που κάποιος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες δικαιούχων, το επίδομα καταβάλλεται μόνο μία φορά.

