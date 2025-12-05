Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα - Μέγαρα – 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα - Μέγαρα – 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία
Μήνυμα από το 112 εστάλη τα ξημερώματα της Παρασκευής στους κατοίκους των περιοχών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λίγο αργότερα εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά στους κατοίκους του δήμου Μάνδρα Ευδυλλίας.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Αττική

Εκτός από τα Μέγαρα, πλημμύρες έχουν σημειωθεί στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο, όπου σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

