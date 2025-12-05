Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο: «Λίμνη» κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στη Νέα Πέραμο, όπου δημιουργήθηκε λίμνη από τις πλημμύρες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Στην περιοχή κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και υπόγεια, καθώς σφοδρή βροχόπτωση έπεφτε επί δύο ώρες στο σημείο. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία, καθώς το νερό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει ξεπεράσει τους 40 πόντους.

Το κοιμητήριο της περιοχής έχει πλημμυρίσει επίσης, ενώ η εικόνα μιας βάρκας, που βρίσκεται ανυψωμένη προφανώς για εργασίες συντήρησης… μοιάζει έτοιμη να ξαναπέσει στο νερό!