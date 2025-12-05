Πλημμύρες και στη Φοινικούντα: Υπερχείλισε ποτάμι, παρασύρθηκε τροχόσπιτο

Δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας στη Μεσσηνία, η κακοκαιρία Byron, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από τη σφοδρή βροχόπτωση, υπερχείλισε το ποτάμι που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία. Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και τρία περιστατικά εγκλωβισμού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική και τοπικοί φορείς χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ το εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα αποτυπωθεί πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: κλειστή Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.

