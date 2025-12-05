Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα με την κακοκαιρία Byron να διανύει το δεύτερο 24ωρο της, ενώ έχουν πέσει τεράστιες ποσότητες νερού, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα.

Μόνο στην Αττική έπεσαν 40 με 60 χιλιοστά νερού, ξεπερνώντας τις ποσότητες νερού της κακοκαιρίας Adel. Ενδεικτικό είναι ότι στη Βλυχάδα Αττικής έπεσε βροχής εντός χρόνου.

Η κακοκαιρία έχει κατηγοριοποιηθεί σε επίπεδο 5 ως ακραία, όπως είπε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου.

Σήμερα οι έντονες καταιγίδες κινούνται ανατολικά και αναμένεται να «χτυπήσουν» Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Σποράδες, Αττική, Βοιωτία και νότια Εύβοια (έως το μεσημέρι), Ανατολικό Αιγαίο (από Χίο και νοτιότερα) καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Στο «κόκκινο» ωστόσο αναμένεται να βρεθούν οι περιοχές τις Ημαθίας, Πιερίας Χαλκιδικής Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο, με το ύψος της βροχής να αναμένεται σε 15 με 200 τόνους ανά στρέμμα.

Βελτίωση αναμένεται σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη.

Αττική

Στην Αττική βρίσκεται το μέτωπο καταιγίδων, ενώ έως τις 9-10 το πρωί τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, με τα ανατολικά και νότια του λεκανοπεδίου να πλήττονται περισσότερο.

