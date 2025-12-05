Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

Με νέα ένταση ξεκινά τα ξημερώματα της Παρασκευής να πλήττει την Αττική η κακοκαιρία Byron.

Περί τις 5 τα ξημερώματα και για τουλάχιστον μία ώρα πολύ ισχυρή βροχή έπεφτε σε πολλές περιοχές της Αττικής: Από το Φάληρο μέχρι την Κηφισιά, Παιανία αλλά και ειδικά στα δυτικά προάστια που έχουν ήδη πληγεί από την κακοκαιρία, η καταιγίδα είναι σφοδρή. Η οδήγηση στους δρόμους είναι πολύ δύσκολη, με πολλά σημεία αποκλεισμένα.

Βίντεο του Newsbomb.gr από την καταιγίδα:

Λίγο πριν τις 6 το πρωί έκλεισε η Νέα Εθνική Οδός στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Μάνδρα, έχει φουσκώσει το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης και μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να φύγουν από τα υπόγεια και να ανέβουν σε υψηλότερα σημεία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

ε.ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,

οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων,

Λ. Αθηνών από το ύψος της Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω,

Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα, στην περιοχή του Κερατσινίου,

Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπάλη, στην περιοχή του Κερατσινίου,

Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό,

οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θώμα Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου,

Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

