Κακοκαιρία Byron: Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα, Μάνδρα και Νέα Πέραμο
«Φούσκωσαν» ξανά τα ρέματα της περιοχής - Πλημμύρισα σπίτια και καταστήματα
Στους δρόμους ξανά οι κάτοικοι της Μάνδρας, καθώς ο εφιάλτης των πλημμυρών επέστρεψε με τα δύο ρέματα της περιοχής να έχουν φουσκώσει.
Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Mega στις 4 τα ξημερώματα το νερό ανέβηκε πάνω από 40-50 πόντους, εκτιμάται ότι έπεσε 80 με 90 χιλιοστά βροχής.
Όπως είπε η κάτοικος πλημμύρισε η μισή Μάνδρα, με το νερό να εισβάλλει σε σπίτια και καταστήματα, αναβιώνοντας οδυνηρές μνήμες του 2017
