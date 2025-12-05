Κακοκαιρία Byron: Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα, Μάνδρα και Νέα Πέραμο

Κατεστραμμένα αυτοκίνητα και μπάζα δίπλα σε πλημμυρισμένο από λάσπη δρόμο, στη Μάνδρα Αττικής, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Στους δρόμους ξανά οι κάτοικοι της Μάνδρας, καθώς ο εφιάλτης των πλημμυρών επέστρεψε με τα δύο ρέματα της περιοχής να έχουν φουσκώσει.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Mega στις 4 τα ξημερώματα το νερό ανέβηκε πάνω από 40-50 πόντους, εκτιμάται ότι έπεσε 80 με 90 χιλιοστά βροχής.

Όπως είπε η κάτοικος πλημμύρισε η μισή Μάνδρα, με το νερό να εισβάλλει σε σπίτια και καταστήματα, αναβιώνοντας οδυνηρές μνήμες του 2017