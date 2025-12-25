Τι έδειξαν τα αλκοτέστ την Παραμονή Χριστουγέννων: Από τους 2000, μόνο οι 8 είχαν πιει

Εκτεταμένοι οι έλεγχοι της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας εν μέσω εορτών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Από τους περίπου 2.000 οδηγούς που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της παραμονής των Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας, μόλις 8 βρέθηκαν θετικοί σε αλκοτέστ, σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων και στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, στο πλαίσιο εντατικών δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως διευκρινίστηκε από αστυνομικό που συμμετείχε στη διαδικασία, όλες οι περιπτώσεις θετικών μετρήσεων εντάσσονταν στην πρώτη κλίμακα παράβασης, με τιμές μεταξύ 0,24 και 0,40 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Δεν καταγράφηκαν παραβάσεις δεύτερης ή τρίτης βαθμίδας.

Η χαμηλή αναλογία παραβάσεων αποδίδεται τόσο στην αυστηροποίηση των ποινών, όσο και στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Όπως επισημάνθηκε, αρκετοί οδηγοί προτίμησαν να μετακινηθούν με ταξί ή να επιστρέψουν στα σπίτια τους με άτομο που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των ελέγχων, τονίζεται ότι κανένα όχημα δεν εξαιρέθηκε, ενώ σε περίπτωση ανίχνευσης αλκοόλ ακολουθήθηκε δεύτερη, επιβεβαιωτική μέτρηση μετά από χρονικό διάστημα 15 λεπτών, ώστε να εξακριβωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τρεις βαθμίδες κυρώσεων:

  • Για την πρώτη βαθμίδα (0,24–0,40), επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

  • Για τη δεύτερη (0,40–0,60), το πρόστιμο ανέρχεται σε 700 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος για τρεις μήνες.

  • Για την τρίτη βαθμίδα (άνω του 0,60), προβλέπεται πρόστιμο 1.200 ευρώ, εξάμηνη αφαίρεση διπλώματος και σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Παράλληλα, η Τροχαία ανέπτυξε πέντε επιπλέον συνεργεία σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, με τους ελέγχους να συνεχίζονται με αυξημένη ένταση κατά την εορταστική περίοδο.

