Μητσοτάκης: Βίντεο στο ΤikTok από το μπλόκο στη Σταδίου: Αλκοτέστ και χειραψίες με τους αστυνομικούς

Βίντεο με την εμπειρία του κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που πραγματοποιούν κάθε Σάββατο βράδυ οι άνδρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας δημοσίευσε στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα πλάνα φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να υποβάλλεται στον έλεγχο, να συνομιλεί με περαστικούς στην οδό Σταδίου και να χαιρετά με χειραψία τους αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το έργο τους.

Στη λεζάντα του βίντεο ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Ευχαριστούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έργο τους. Κυριολεκτικά σώζουν ζωές».

Στο πλευρό του βρέθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους αστυνομικούς της Τροχαίας που διενεργούσαν ελέγχους στους οδηγούς.