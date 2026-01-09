Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι, «χαμογέλασαν» Μάντσεστερ Σίτι, Άστον Βίλα

Οι «Reds» έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των «κανονιέρηδων», οι οποίοι έχασαν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά από τους διώκτες τους.

Τόσο η Μάντσεστερ Σίτι, όσο κι η Άστον Βίλα δεν νίκησαν στα παιχνίδια τους, αλλά είδαν την Άρσεναλ να μένει στη «λευκή» ισοπαλία, κάτι που διατηρεί αμφότερες στο -6 από την κορυφή.

Οι γηπεδούχοι έτρεχαν σερί πέντε σερί νικών, αλλά η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά στο γκολ, καθώς είχε δοκάρι με τον Κόνορ Μπράντλεϊ στο 27’.

Γκολ: -

Κίτρινες: 12' Τροσάρ, 94' Μαρτινέλι - 90' Μακ Άλιστερ, 94' Κονατέ

Κόκκινες: -

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Ινκαπιέ (57′ Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Έντεγκαρντ (78′ Έζε), Ράις, Σάκα (78′ Μαντουέκε), Τροσάρ (64′ Μαρτινέλι), Γιόκερες (64′ Ζεσούς).

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκεζ, Μπράντλεϊ (90’+5′ Γκόμεζ), Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σόμποσλαϊ, Βιρτς, Φρίμπονγκ, Χάκπο.

Η 21η αγωνιστική στην Premier League

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ 1-2

Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ – Τσέλσι 2-1

Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ 3-0

Μπόρνμουθ – Τότεναμ 3-2

Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον 1-1

Έβερτον – Γουλβς 1-1

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Νιούκαστλ – Λιντς 4-3

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0

Η βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Άρσεναλ 49 Μάντσεστερ Σίτι 43 Άστον Βίλα 43 Λίβερπουλ 35 Μπρέντφορντ 33 Νιούκαστλ 32 Μάντσεστερ Γ. 32 Τσέλσι 31 Φούλαμ 31 Σάντερλαντ 30 Μπράιτον 29 Έβερτον 29 Κρίσταλ Πάλας 28 Τότεναμ 27 Μπόρνμουθ 26 Λιντς 22 Νότιγχαμ Φόρεστ 21 Γουέστ Χαμ 14 Μπέρνλι 13 Γουλβς 7

