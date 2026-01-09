Ατλέτικο Μ. – Ρεάλ Μ. 1-2: Πήρε ντέρμπι κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα για την πρώτη κούπα!

Η Ρεάλ πήρε (2-1) το μαδριλένικο ντέρμπι με την Ατλέτικο κι έκλεισε «ραντεβού» με την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Supercopa, για το πρώτο τρόπαιο του 2026.

Ρεάλ Μαδρίτης
AP Photo/Altaf Qadri
Οι «μερένχες» ήταν όσο... κυνικοί χρειαζόταν για να νικήσουν τη συμπολίτισσα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε... ραντεβού σε άλλο ένα clasico με την Μπαρτσελόνα για τον τελικό της Κυριακής (11/1, 21:00), ο οποίος θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Η «βασίλισσα» άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με απευθείας φάουλ του Βαλβέρδε, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όμπλακ. Στο 55' ο Ροντρίγο από ασίστ του Βαλβέρδε έκανε το 2-0, για να μειώσει τρία λεπτά αργότερα ο Σόρλοθ και να ξαναβάλει την ομάδα του στο ματς.

Στα τελευταία λεπτά η Ατλέτικο έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης για να στείλει τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι, με τη Ρεάλ να παίρνει εντέλει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

Γκολ: 58' Σόρλοθ - 2' Βαλβέρδε, 55' Ροντρίγκο
Κίτρινες: 81' Βινίσιους
Κόκκινες: -
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Ρουγκέρι (80' Μολίνα), Χάνκο, Πουμπίλ, Γιορέντε, Μπαένα (60' Γκριεζμάν), Γκάλαχερ (46' Λε Νορμάντ), Κόκε (60' Καρντόσο), Σιμεόνε, Άλβαρες, Σόρλοθ (74' Αλμάντα)
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο (69' Μεντί), Ρούντιγκερ (69' Φραν Γκαρθία), Καρέρας, Ροντρίγκο (86' Μασταντουόνο), Καμαβινγκά (86' Θεμπάγιος), Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Γκαρθία, Βινίσιους (80' Γκιουλέρ)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Supercopa

Ημιτελικοί

  • Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0
  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Τελικός (11 Ιανουαρίου)

  • Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, ACTION 24)

